Dois candidatos ao Governo do Estado virão a Tenente Portela nesta semana

Mesmo que a campanha eleitoral inicie oficialmente no dia 16, quando será permitida a propaganda propriamente dita, os candidatos, já aprovados em convenção, iniciam ou seguem suas peregrinações pelo interior do estado.

Nesta semana dois nomes devem passar por Tenente Portela e outros municípios da região. Eduardo Leite, PSDB, deverá estar na região na quinta-feira, 11, e Edegar Pretto, do PT, no sábado, dia 13.

O ex-governador Eduardo Leite, candidato pelo PSDB, deverá estar em Frederico Westphalen, onde vai participar de um evento chamado “No Tom da Conversa”, onde deverá almoçar no Salão Nobre da Associação Empresarial ACI/CDL.

Já na parte da tarde, Leite, deverá visitar Tenente Portela, onde vai se reunir com o prefeito Rosemar Sala e outras autoridades regionais, em especial com prefeitos da legenda do MDB. Há expectativa que Leite jante em Tenente Portela, mas a agenda ainda não está completamente finalizada.

Já no sábado será a vez de Edegar Pretto chegar a região. Inicialmente o candidato petista estará em Tenente Portela, onde tomara café com aliados e concederá coletiva de imprensa às 08h30min Câmara Municipal de Vereadores. Depois ele vai visitar a Feira Negócios Daqui. Após isso, o deputado e candidato irá para Miraguaí, onde vai participar de um encontro e almoço com aliados. Pretto é natural de Miraguaí e o prefeito da cidade, Valdelirio Pretto da Silva, é seu primo e vai recepciona-lo.

Vale lembrar que o também candidato a governador, Onix Lorenzoni, já esteve em Tenente Portela no dia 17 de junho, onde participou de um evento público com aliados do seu partido, PL, autoridades e simpatizantes da candidatura do ex-ministro.