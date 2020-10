Diminui o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela

Caiu de dois para um, a quantidade de casos ativos de coronavírus (Covid-19) em Tenente Portela. A informação consta no boletim epidemiológico publicado na tarde da quinta-feira (22/10).

Ademais, o município acumula 389 infecções comprovadas, sendo que, 384 pacientes já estão recuperados. Quatro portelenses morreram em decorrência de Covid-19.

Até o momento, 2.336 moradores fizeram o teste para detecção do vírus e 1.919 foram descartados. Trinta e oito pessoas aguardam o retorno dos exames laboratoriais.

O portelense com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus recebeu alta do Hospital Santo Antônio (HSA). Com isso, nenhum morador de Tenente Portela está hospitalizado em função da doença.