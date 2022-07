Derrubadas concluiu instalação de sistema de energia solar para abastecer prédios públicos

A prefeitura de Derrubadas concluiu a instalação do sistema fotovoltaico (energia solar), que tem por finalidade abastecer todos os prédios públicos do município, barateando o custo de energia para a municipalidade e investindo diretamente num sistema sustentável e que protege o meio ambiente.

Foram instaladas 548 placas para captação, distribuídas nos telhados do ginásio de grama sintética localizado no Bosque Municipal, no CRAS e na Secretaria de Obras e Agricultura. O sistema está todo ele montado e pronto, necessitando, agora, apenas a autenticação da RGE, para que possa ser integrado no rede de energia elétrica do município.

O projeto inovador estava sendo elaborado desde o ano passado. O investimento total é de R$ 728 mil, sendo que o prefeito, Alair Cemim, acredita que todo o valor se pagará apenas com a economia que o sistema vai gerar para o Derrubadas com a conta paga pela energia usada nos prédios públicos.

A iniciativa de Derrubadas, que sempre foi defendida pelo prefeito Alair Cemim, como algo extremamente importante para o desenvolvimento do município e prepara-lo para o futuro, possibilitando assim uma iniciativa que tem duas vertentes, uma econômica e outra social e ambiental, sempre foi muito elogiado pela região.

A instalação de energia solar para diminuir o custo da energia para os cofres públicos está sendo adotado em diversos municípios do Brasil. No Rio Grande do Sul, já estão operando com sistema de energia solar os municípios de Vera Cruz, Tapejara e Encantado. Derrubadas entra nessa lista e torna-se um dos primeiros municípios na região e fazer esse tipo de investimento.