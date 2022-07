Derrubadas coloca em funcionamento sistema de energia solar

Entrou em funcionamento o sistema de energia fotovoltaica do município de Derrubadas. Após a autorização da RGE, o prefeito Alair Cemim ligou oficialmente o sistema que vai captar energia solar para compensar o consumo dos prédios públicos do município.

Foram instaladas 548 placas para captação, distribuídas nos telhados do ginásio de grama sintética localizado no Bosque Municipal, no CRAS e na Secretaria de Obras e Agricultura.

O projeto inovador estava sendo elaborado desde o ano passado. O investimento total é de R$ 728 mil, sendo que o prefeito, Alair Cemim, acredita que todo o valor se pagará apenas com a economia que o sistema vai gerar para o Derrubadas com a conta paga pela energia usada nos prédios públicos.