Definido os coordenadores do Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

Nesta segunda-feira, 19, o CTG Guardiões da Fronteira, definiu a coordenação do 11° Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, assim como as demais comissões que conduzirão as mais diversas tarefas para que o evento ocorra com grande êxito.

A coordenadora será Magna Sinhori Maron, tendo como vice Léo Fiorin Júnior. Magna é associada da entidade, tem seus filhos na Invernada Artística, ambos atualmente fazem parte da Gestão de Prendas e Peões da Região. Já Léo foi o primeiro patrão e primeiro coordenador do Acampamento, ainda no ano de 2010.

Um grande grupo fará parte da coordenação do evento, e mais pessoas ainda ingressarão para contribuir no andamento do evento que ocorrerá entre os dias 11 e 20 de setembro no entorno da Praça do Imigrante. Nos próximos dias os responsáveis pela estrutura estarão entrando em contato com os representantes dos Galpões. A programação também será divulgada em breve.