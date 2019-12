Cresce o número de ocorrências de descaminho ou contrabando na Região Celeiro em 2019

O 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Três Passos, divulgou um comparativo do número de ocorrências relacionadas aos principais crimes transfronteiriços (descaminho e contrabando) na Região Celeiro entre os anos de 2018 e 2019.

Entre 1º de janeiro e 30 de outubro do ano passado, foram contabilizados 14 casos de descaminho ou contrabando. No mesmo período de 2019, a quantidade de ocorrências subiu para 34. Para o 7º BPM, esse resultado é devido a maior eficiência policial no combate a tais delitos tão comuns na área de fronteira com a Argentina.

O balanço apresentado revela que os itens mais apreendidos são: cigarros, bebidas e equipamentos eletrônicos. – O aumento da eficiência policial, materializado através do acréscimo de prisões e apreensões, é resultado do incremento nos recursos humanos e materiais recebidos pela Brigada Militar, bem como, pelas diversas edições da Operação Avante desencadeadas em todos os municípios da Região Celeiro – destaca um trecho da publicação do 7º BPM em sua página no Facebook.