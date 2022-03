CRESCE O NÚMERO DE CASOS DE DENGUE

O número de casos de dengue no Brasil cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nessa segunda-feira, 21. Até o dia 12 de março, o país registrou 154 casos graves de dengue e 1.504 com sinais de alarme – sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos na gengiva, que indicam quadro grave.

O Rio Grande do Sul segue a mesma tendência nacional. O Estado possui neste momento 433 municípios considerados infestado pelo Aedes aegypti. É o maior número de cidades nessa situação na série histórica do monitoramento, realizado desde 2000. Os dados constam no Informativo Epidemiológico de Arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos) da Secretaria da Saúde (SES) divulgado na última semana.

O Estado, teve inclusive confirmada na última semana a primeira morte por dengue, em 2022. Trata-se de uma mulher de 76 anos, residente de Chapada, município do Norte. Além desse óbito, já foram registrados no RS este ano outros 752 casos de dengue contraídos dentro do Estado (autóctones).

Em Tenente Portela, conforme a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, neste momento dois casos são considerados suspeitos. O órgão aguarda o resultado das análises laboratoriais e a princípio seriam importados. O que tem preocupado as autoridades locais é o número considerável de focos.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça junto a população as medidas de prevenção. A principal ação é a eliminação de locais com água parada, que servem de pontos para o desenvolvimento das larvas do mosquito. Essa proliferação acontece em maior volume nesta época do ano, que alia temperaturas altas com chuvas mais recorrentes.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Com informações da 2ª CRS