COPA RS: CER MIRAGUAI VOLTA A CAMPO DOMINGO, AGORA PELA LIVRE

Duelo eliminatório das oitavas-de-final será em Panambi diante do Vila Operária de Tupanciretã. Na categoria veteano o adversário nas quartas-de-final já está definido.

Das 72 cidades que se inscreveram na Copa RS de Futebol, promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, apenas Tenente Portela segue competindo nas duas categorias, veterano e livre. O representante é o CER Miraguai que entra em campo novamente neste domingo, 29, agora pela categoria livre. No outro domingo, dia 5, será a vez do veterano. Confira os detalhes dos próximos compromissos:

LIVRE – a fase é oitavas-de-final, ou seja, 16 equipes seguem na competição. Os jogos são eliminatórios e ocorrem neste fim de semana. O cruzamento do CER Miraguai será com o Vila Operária de Tupanciretã, às 14h, em Panambi. A rodada é dupla e será completada às 16h com o duelo entre ASES de Panambi e Nacional de Cruz Alta.

VETEANO – nesta categoria, restam ainda oito times. Os próximos jogos estão marcados para o dia 05 de fevereiro e são válidos pelas quartas-de-final. Na tarde desta quarta, 25, ocorreu o sorteio que ficou assim definido:

SEDE 01 – ESTÁDIO DOS PLÁTANOS – SANTA CRUZ DO SUL:

14h – FARROUPILHA (Dom Pedrito) X CER MIRAGUAI (Tenente Portela)

16h – BOA PARADA (Cruz Alta) X FLUMINENSE (Alegrete)

SEDE 2 – ARENA CRUZEIRO – CACHOEIRINHA:

14h – OURO VERDE/SANTO ALFREDO (Porto Alegre) X PENHAROL (Guaíba)

16h – GARIBALDI (Garibaldi) X CAPONENSE (Capão da Canoa)

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio do Município, através da Lei Municipal do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela – Orgulho de nossa gente.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela