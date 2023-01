COPA RS: CER MIRAGUAI JOGA EM SANTA MARIA NESTE DOMINGO

Duelo será diante do AERC Kennedy, time local, valendo vaga para a fase quartas-de-final da categoria de veteranos. Pela livre, próximo confronto será dia 29.

A Copa RS de Futebol Amador tem sequência neste domingo, 22. A competição, organizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol, está na fase de “mata”, ou seja partida única e eliminatória. As rodadas são intercaladas a cada domingo. Neste dia 22, será a vez do veterano (40 anos) e no outro, dia 29, entram em campo os times da livre.

VETERANO – Depois de passar pelo Atlético de Horizontina, o CER Miraguai vai encarar o AERC Kennedy, em Santa Maria. O representante portelense busca uma vitória dian…