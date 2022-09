Conta de luz continuará sem taxa adicional em setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que vai manter a bandeira verde para a conta de luz do mês de setembro. Isso significa que os consumidores não terão que arcar com custos adicionais baseados no consumo mensal de energia elétrica.

— Essa sinalização reflete boas condições de geração de energia elétrica sem cobrança adicional nas contas de luz, mesmo considerando previsão de crescimento do consumo de energia no país. A bandeira será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional — informou a ANEEL.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica, especialmente quando as condições de geração não são favoráveis. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte, que pode ser verde, amarela ou vermelha patamar 1 ou 2.

Segundo a ANEEL, as bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente.

A expectativa da ANEEL é que a bandeira verde – em vigor desde 16 de abril – continue acionada até o final do ano devido à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas.