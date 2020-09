Conheça quem serão os candidatos em alguns municípios da região

Acidade de Três Passos é o maior colégio eleitoral da região. A Capital da Região Celeiro, hoje administrada pelo PTB terá quatro candidatos a prefeito na disputa do pleito de 15 de novembro.

O governo de José Carlos do Amaral do PTB, vai ser representado pelo seu vice. O petista Jorge Leandro Dickel, vai concorrer a prefeito tendo como vice o vereador Ido Rhoden.

Na oposição depois de uma ameaça de formar uma frente única, os pratos se quebraram e três frentes formadas. O PSDB repete a parceria com o MDB e lança Arlei Tomazonni como candidato prefeito e terá Rodrigo Ipê como vice. O PP terá chapa pura encabeçada por Enir Reginatto tendo como vice Leilo Alves. E curiosamente o PSB também lança candidatura própria com o ex-prefeito de Esperança do Sul, Roberto Predigher tendo como vice Marcio Schimidt.

Coronel Bicaco terá novamente uma disputa polarizada entre a frente municipalista formada pelos partidos PSB, PDT e MDB e o PP. Os atuais mandatário do município, Jurandir da Silva e o vice Arleu Valadar vão tentar a reeleição contra os progressistas Elissandro Briato e o vice Afrânio Bertalucci.

A cidade de Braga também definiu as candidaturas. A situação terá o ex-vice prefeito Gilmar Damiani do PT como candidato a prefeito tendo como vice será Jacó Wink do PP. Na época em que Damiani era vice o município era administrado por Luis Carlos Balestrin, que curiosamente será o seu adversário neste pleito. Em chapa pura, Balestrin terá como vice Elemar Argon Pilger.

O primeiro município a definir os seus candidatos a prefeitos foi Derrubadas, onde os eleitores já conhecem as chapas que disputaram a prefeitura há mais de dois meses. Alair Cemim e Miro Mulbaier, atuais prefeito e vice tentarão a reeleição. Os MDBistas terão como adversário o vereador Adelino Vasconcelos e Daniel Martens, ambos do PP.

Campo Novo voltará a ter três chapas concorrendo pela prefeitura municipal. O atual prefeito, que assumiu no decorrer deste mandato após a Camara de Vereadores cassar o e prefeito Antônio Sartori do PSB, vai tentar a reeleição. Cesar Welter do PT vai defender o mandato tendo como vice João Preto do PTB.

A oposição terá Pedro dos Santos (PSB) com Marcieli Reis (PDT) como vice. Nesta terça-feira ocorre a convenção do PSDB que deverá confirmar uma terceira chapa na disputa pela prefeitura tendo Flori Herthal e Sérgio Leandro Schmid.

Em Barra do Guarita o cenário também está definido. Os atuais prefeito e vice, Rodrigo Locatelli Tissot e Anilso Alieve, ambos do PT, vão concorrer a reeleição contra uma chapa formada pelo MDB com o ex-prefeito Cesar Tadeu Paier como candidato a prefeito e Ivo Antunes como candidato a vice.

ClicPortela