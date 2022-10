Confira quais os deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul

Confira a lista completa:

Tenente Coronel Zucco (Republicanos)

Marcel Van Hattem (Novo)

Paulo Pimenta (PT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Giovani Cherini (PL)

Maria do Rosário (PT)

Mauricio Marcon (Podemos)

Bohn Gass (PT)

Marcon (PT)

Alceu Moreira (MDB)

Lucas Redecker (PSDB)

Any Ortiz (Cidadania)

Pedro Westphalen (PP)

Covatti Filho (PP)

Afonso Hamm (PP)

Osmar Terra (MDB)

Carlos Gomes (Republicanos)

Pompeo de Mattos (PDT)

Márcio Biolchi (MDB)

Danrlei de Deus (PSD)

Alexandre Lindenmayer (PT)

Daiana Santos (PC do B)

Sanderson (PL)

Marlon Santos (PL)

Marcelo Moraes (PL)

Heitor Schuch (PSB)

Daniel da TV (PSDB)

Afonso Motta (PDT)

Luiz Carlos Busato (União Brasil)

Denise Pessôa (PT)

Franciane Bayer (Republicanos)

Bancadas:

Federação PT/PC do B/PV: 7 cadeiras (6 do PT, 1 do PC do B)

PL: 4 cadeiras

Federação PSDB/Cidadania: 3 cadeiras (2 do PSDB, 1 do Cidadania)

MDB: 3 cadeiras

PP: 3 cadeiras

Republicanos: 3 cadeiras

PDT: 2 cadeiras

Federação PSOL/Rede: 1 cadeira (1 do PSOL)

Novo: 1 cadeira

Podemos: 1 cadeira

PSB: 1 cadeira

PSD: 1 cadeira

União Brasil: 1 cadeira

Foto: Câmara dos Deputados