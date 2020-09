Confira entrevista com o Promotor de Justiça, Miguel Germano Podanosche, que em agosto completou um ano à frente do Ministério Público da Comarca de Tenente Portela, falando sobre as atribuições do MP nas eleições municipais de 2020.

Miguel Germano Podanosche é natural de Cambé/PR, mas radicado em Astorga/PR, e formado em Direito pela universidade de União da Vitória/PR. Ao longo da formação estagiou no Ministério Público de Santa Catarina e no Ministério Público Federal (PR).

De 2012 a 2019 trabalhou como Técnico Judiciário da Justiça do Trabalho em Concórdia/SC, quando exerceu a função de Assessor do Juiz do Trabalho Substituto.

Em 2019 foi aprovado no concurso para Promotor de Justiça e em 5 de julho do mesmo ano tomou posse. Após um breve período para deslocamento, assumiu, no dia 19 de agosto de 2019, a Comarca de Tenente Portela.

Folha Popular – Em agosto fez um ano que o senhor está à frente do Ministério Público da Microrregião. Como foi esse primeiro ano?

Dr. Miguel – Esta é a minha primeira comarca. Foi um ano de muito aprendizado e de colocar a casa em ordem, já que a Promotoria estava há mais de um ano sem um titular. Também foi um ano de aproximar o Ministério Público da comunidade local e das autoridades públicas.

Folha Popular – Falemos um pouco sobre o Ministério Público: por que o MP não faz parte de nenhum dos três poderes?

Dr. Miguel – No âmbito de nossa Constituição, o Ministério Público, asssim como a Defensoria Pública, é uma função essencial à Justiça. O MP, especificamente, goza de autonomia em relação aos demais poderes justamente porque lhe cabe fiscalizá-los. A Constituição exige que defendamos a sociedade e, em muitas vezes, tal defesa é feita em face de algum dos três poderes. Alocar o MP em um deles, diante dessa circunstância, poderia tolher da instituição a necessária independência para agir efetivamente.

Folha Popular – Como funciona a divisão dentro do Ministério Público no Brasil?

Dr. Miguel – O MP é dividido entre Ministério Público da União (MPU) e Ministério Público dos Estados (MPE). O MPU abrange o MPF (Ministério Público Federal, composto por Procuradores da República), MPT (Ministério Público do Trabalho, onde atuam os Procuradores do Trabalho), MPM (Ministério Público Militar, de incumbência dos Promotores de Justiça Militar) e MP do Distrito Federal e Territórios (Promotores de Justiça que atuam no DF e Territórios Federais). Já o MP Estadual acaba sendo o principal canal de contato entre a população e o Ministério Público, dado que os Promotores de Justiça Estaduais são muito mais numerosos, têm maior capilaridade e tratam de assuntos mais comuns à população em geral, a exemplo do controle de prefeituras, da infância e juventude e da maior parte da área criminal. O MP Eleitoral é uma função institucional do MPF, que é delegada aos Promotores do MP Estadual nas Zonas Eleitorais.

Folha Popular – Quais os princípios do Ministério Público?

Dr. Miguel – Conforme a Constituição Brasileira, incumbe ao MP defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Basicamente, zelamos por tudo o que for público ou de relevância pública. É nossa obrigação, ainda, fazer respeitar determinados direitos individuais que, devido a sua relevância, nem mesmo seus titulares podem deles abrir mão, como o direito à vida. Por exemplo, se um pai se recusa a vacinar seu filho, cabe ao MP tutelar o direito da criança à saúde.

Folha Popular – Qual a função do Ministério Público nas eleições de 2020?

Dr. Miguel – Fiscalizar a ordem jurídica também no âmbito do Direito Eleitoral. A legislação nos atribui legitimidade para ajuizar ações eleitorais como impugnações, investigações judiciais e recursos contra expedições de diplomas.

Folha Popular – Com a proximidade das eleições, quais suas considerações finais sobre a atuação do MP no período eleitoral?

Dr. Miguel – O MP entende que diferenças político-ideológicas fazem parte da democracia, mas elas devem se resolver no tabuleiro de um jogo eleitoral limpo e respeitoso. Por isso, nós utilizaremos todas as nossas atribuições para que a disputa não se degenere em guerra civil ou lei da selva, coibindo qualquer forma de violência ou supressão do direito ao livre exercício do sufrágio.