COMEÇOU MAIS UMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E O SARAMPO

Começou nesta segunda, 4, a Campanha Nacional contra o Sarampo de 2022. Neste ano, a mobilização ocorrerá de forma simultânea com a Campanha de Vacinação contra a Influenza.

Confira o calendário da 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o sarampo:

– De 4 de abril a 2 de maio: vacinação dos trabalhadores da saúde – juntamente com a primeira etapa da vacinação contra influenza;

– De 3 de maio a 3 de junho de 2022: campanha de seguimento contra o sarampo para crianças de 06 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) – juntamente com a segunda etapa da vacinação contra influenza.

Em Tenente Portela, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento já aplicou as primeiras doses contra a influenza na manhã desta segunda, 4. As vacinas estão disponíveis nos três ESFs e a imunização ocorrerá conforme a organização de cada equipe. Para saber mais, informe-se com o agente comunitário de saúde ou no ESF. Contatos pelo fone 3551 3400.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela