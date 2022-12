Começa o pagamento do IPVA 2023 no Rio Grande do Sul

Com os mesmos descontos do ano passado, que podem chegar a uma redução de 32%, iniciou na quarta-feira (14/12) o prazo para o pagamento do IPVA 2023 para veículos emplacados no Rio Grande do Sul. A consulta dos valores já está disponível no site e aplicativo do IPVA.

O pagamento poderá ser feito com antecipação do valor total ou parcelado em até seis vezes. O motorista que pagar o imposto até 29 de dezembro terá desconto de 10% e não incorrerá na variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), estimada em 5,88%, o que gera uma redução de 15,88%. Pagando antecipadamente até a data e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução máxima de 32% sobre o valor total do IPVA, pois os descontos são cumulativos.

Também haverá vantagem para quem quitar nos primeiros meses do ano. Até 31 de janeiro tem 10% de desconto, quem pagar até 28 de fevereiro terá redução de 6% e até 31 de março, de 3%. Nessas opções, haverá atualização pela variação da UPF.

Quem optar por parcelar o pagamento do imposto precisa fazer a adesão ainda em janeiro. O parcelamento não tem juros, mas o contribuinte precisa obrigatoriamente pagar a primeira parte até 31 de janeiro. As parcelas que vencem nos meses de janeiro, fevereiro e março terão descontos de 10%, 6% e 3%, respectivamente.

Os motoristas que optarem por não fazer antecipação ou parcelamento terão até abril para quitarem o IPVA, conforme o número final da placa.