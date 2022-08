COMEÇA HOJE A NEGÓCIOS DAQUI

Depois de alguns meses de preparação, finalmente chegou o dia da 2ª edição da Negócios Daqui. A “feira da nossa gente”, começa nesta sexta, 12, e prossegue até o domingo, 14, no Complexo da Igreja Matriz em Tenente Portela. A organização está a cargo da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Apoiam o evento a ACI e a Emater/RS – Ascar.

São 68 expositores locais dos segmentos varejista e da agricultura familiar. A abertura dos portões para a visitação ocorre as 18h. Além da exposição de produtos e serviços, a feira também terá uma programação cultural. São dois palcos com shows simultâneos. Também tem Praça de Alimentação, Espaço Kids, entre outros atrativos.

Na programação deste primeiro dia, às 18h30min, tem Júnior Marques no palco do Ginásio e Gelson & Dille no palco externo, onde será desenvolvido o Projeto Talentos Daqui, apoiado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Neste espaço, a partir das 20h30min, acontecerá o lançamento do 11º Acampamento Farroupilha e na sequência show com o Grupo Marcação Galponeira.

A abertura oficial da Negócios Daqui será na manhã deste sábado, 13, às 9h. Lembrando que o acesso a feira é totalmente gratuito.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela