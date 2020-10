Colheita de trigo avança em municípios da Região Noroeste

De acordo com o mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, a colheita de trigo no Rio Grande do Sul alcança cerca de 2% da área plantada, que é de aproximadamente 920 mil hectares neste ano.

Na Região Noroeste, os triticultores da regional de Santa Rosa já ceifaram 7% das lavouras. Na regional de Ijuí, a colheita atinge 3% da área cultivada. A Emater-Ascar não divulgou dados preliminares sobre a produtividade por hectare.

Segundo o Informativo Conjuntural, na última semana, várias partes do Estado registraram tempo seco, alta taxa de insolação, vento e grande variação de temperatura, o que ocasionou redução na umidade do solo e do ar. Entretanto, esses fenômenos não causaram impactos expressivos nas lavouras de trigo.