Colheita de trigo atinge 99% da área cultivada no Estado

De acordo com o mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, resta apenas 1% das lavouras para ser encerrada a colheita de trigo 2022 no Rio Grande do Sul. Estas áreas na fase final de maturação estão situadas nos Campos de Cima da Serra e Campanha.

Neste ciclo, os triticultores gaúchos cultivaram 1,45 milhão de hectares. A produtividade média deverá fechar em 3.410 quilos por hectare, ou seja, 56,83 sacas. A estimativa quanto à produção estadual do cereal é de 4,97 milhões de toneladas.