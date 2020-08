Cinco municípios da Região Celeiro podem adotar protocolos de bandeira laranja

Pertencentes à Região de Agrupamento de Palmeira das Missões (R15 e R20), que ficou classificada em bandeira vermelha na 16ª rodada do modelo de distanciamento controlado, Barra do Guarita, Bom Progresso, Derrubadas, Redentora e Tiradentes do Sul, podem adotar protocolos de bandeira laranja porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias em virtude do novo coronavírus.

Entretanto, para a implementação de regras menos restritivas, as prefeituras terão que criar um regulamento local. Os cinco municípios da Região Celeiro, somados, possuem 25.248 habitantes.

Como a Região de Agrupamento de Ijuí (R13) teve classificação em bandeira laranja na 16ª rodada do modelo de distanciamento controlado, outros nove municípios da Região Celeiro terão uma semana com medidas menos restritivas. São eles: Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.