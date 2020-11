Chapa liderada por Claudemir Locatelli vence com mais do dobro de votos em Vista Gaúcha

Claudemir Locatelli (MDB) é novamente eleito prefeito de Vista Gaúcha. Ao lado do seu vice-prefeito André Danette (PP), o emedebista assumirá a Prefeitura Municipal no dia 01 de janeiro de 2021, no lugar de Celso José Dal Cero, também do MDB.

No pleito do domingo (15/11), Claudemir Locatelli e André Danette derrotaram Luiz Mantelli Júnior (PDT) e Airton Canssi (PT). A chapa majoritária vencedora somou 1.578 votos, contra 751 da composição que terminou em segundo lugar.

Essa será a quinta vez que Claudemir Locatelli irá chefiar o Poder Executivo de Vista Gaúcha.

ClicPortela