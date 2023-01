CER MIRAGUAI VENCE EM SANTA ROSA E SEGUE ADIANTE NA COPA RS

Das 97 equipes da categoria livre que se inscreveram na Copa RS de Futebol Amador, apenas 16 continuam sonhando com o título. Entre elas está o Clube Esportivo e Recreativo Miraguai, que representa Tenente Portela no certame promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A classificação do “bugre da baixada” ocorreu neste domingo, 15, após vitória de 1 a 0, diante do Celtic, em Santa Rosa.

O gol solitário foi anotado aos 15 minutos da etapa complementar pelo volante Yuri que concluiu para as redes jogada do atacante Sangalli. Mesmo com pressão da equipe local, o Miraguai segurou o placar, com destaque também para atuação do goleiro Guto. Na preliminar, na rodada disputada no Estádio Municipal Carlos Denardin, o ASES de Panambi garantiu a classificação ao derrotar o Nova Candelária, também por 1 a 0.

Agora o time portelense aguarda as definições da próxima fase. Mantendo a tendência de regionalização, possivelmente, Miraguai e ASES se juntarão ao Nacional de Cruz Alta e ao Vila Operária de Tupanciretã. Os cruzamentos eliminatórios em partida única ocorrerão por por sorteio, com os duelos sendo disputados no próximo dia 29.

As outras 12 equipes classificadas no livre são: Esportiva (Portão); Glorinha; Boca Junior (Alegrete); Uruguaiana; PSG (Garibaldi); Roma (Antônio Prado); Mercado Rende Mais (Agudo); Flamengo (Santa Cruz do Sul); Los Brocadores (Pelotas); Aratiba (Pelotas); Farroupilha (Rolante); e Santos (Tramandaí).

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio do Município, através da Lei Municipal do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela – Orgulho de nossa gente.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela