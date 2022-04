Motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em abril de 2021 têm até o sábado (30/4) para providenciar a renovação do documento se pretendem continuar dirigindo. O alerta é do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS).

A prorrogação do vencimento da CNH foi estabelecida pela Deliberação nº 227/2021 em decorrência da pandemia do novo coronavírus e confirmada pela Resolução nº 864/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).