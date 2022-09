Carga de cigarros contrabandeados foi apreendida durante Operação Agro-Hórus

No sábado (03/09), às 23h00 Policiais Militares do 7º BPM, em conjunto com agentes da Polícia Civil apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados.

A apreensão ocorreu na BR 468, no Km 72, durante tentativa de abordagem de dois veículos, sendo ambos abandonados, após fuga dos ocupantes. Em ambos foram localizados 2.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira, além de 03 galões de 20 litros cada de agrotóxicos e um rádio HT.

Toda mercadoria foi apreendida, num total de prejuízo ao crime de R$ 206.768,00.

Brigada Militar