Candidatos à Majoritária estão definidos na Microrregião

Acompanhe quem são os postulantes que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito nos cinco municípios que compõem a Microrregião após a realização das convenções

Tenente Portela

Pela coligação PP/MDB/PDT concorre a vereadora e ex-secretária da saúde Cristiane Feyth (PP) com o também vereador João Antonio Gheller (MDB) de vice.

Pela chapa opositora concorre o advogado Rosemar Salla com Nide Balestrim de vice, ambos do PSDB, que está coligado com o PTB/PSD e DEM.

O PT de Tenente Portela deverá ser oposição, porém não faz parte da coligação, já que a executiva estadual do partido não permite.

O PCdoB, partido do atual vice-prefeito, não lançou nenhum candidato a vereador e também não definiu apoio para nenhuma das chapas concorrentes.

Derrubadas

No município de Derrubadas concorre o atual prefeito Alair Cemin com Miro Mulbier de vice, ambos do MDB.

Na oposição o candidato a prefeito é Adelino Vasconcellos com Daniel Martens de vice, ambos do PP.

Vista Gaúcha

A disputa no município tem o ex-prefeito Claudemir Locatelli (MDB) com André Danetti (PP) de vice.

Na oposição, o atual vice-prefeito que era do MDB, Júnior Mantelli, concorre pelo PSDB com Airton Canssi, do PT de vice.

Barra do Guarita

Na Barra do Guarita concorre a reeleição o atual prefeito e advogado Rodrigo Locatelli com Anildo Alieve de vice, ambos do PT.

Na oposição concorre César Tadeu Paier, ex-prefeito, com Ivo Antunes de vice, ambos do MDB.

Miraguaí

Em Miraguaí são três os candidatos: concorre à reeleição Ivonir Botton (PTB), o “Toco”, com Delmar Dunk (PSDB) de vice, coligados com o MDB, PDT e PL.

Valdelirio Preto da Silva, o Pretinho (PT), e Leonir Hartk, o Néco (PP), de vice, com apoio do PSD.

Hélio Valdez dos Santos, o Helinho, com Ênio Gomes de vice, ambos do PSB.