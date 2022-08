Candidato ao Governo do Estado, Edegar Pretto cumpre agendas em Tenente Portela e Miraguaí no sábado, 13

Visita à feira e encontro com apoiadores integram a agenda de Edegar Pretto (PT), candidato a governador em pré-campanha, na Região Celeiro, no sábado, 13.

Em Tenente Portela, Edegar Pretto estará na festa alusiva aos 67 anos do município, no Complexo da Igreja Matriz.

Já em Miraguaí, município onde nasceu, participa de evento regional, no Salão da Terceira Idade.

Trajetória de Edegar Pretto:

Edegar Pretto tem 51 anos. Natural de Miraguaí, na região Celeiro do Rio Grande do Sul, tem origem na roça. É filho de Adão Pretto, deputado federal falecido em 2009, e de Otília Pretto, falecida em 2010.

Pretto é formado em Gestão Pública e está no terceiro mandato como deputado estadual, tendo sido o mais votado do PT nas últimas três eleições para a Assembleia Legislativa. Em 2017 foi presidente do parlamento gaúcho.

Edegar Pretto foi oficializado para concorrer a governador pela coligação Frente da Esperança, constituída pelo PT, PCdoB, PV, PSol e Rede Sustentabilidade. Entre suas principais características estão o diálogo e a palavra. Como bandeira de trabalho, destacam-se a defesa da produção de alimentos e da agricultura familiar, o combate à fome, a geração de empregos e a retomada do desenvolvimento.