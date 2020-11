Durante o mês de novembro promovemos a campanha do Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar os homens para que realizem o exame preventivo para o câncer de próstata. A investigação do câncer de próstata deve ser realizada somente com urologista, anualmente, quando devem ser realizados exames de sangue, exames de imagem e o exame do toque retal.

O câncer de próstata é o segundo mais frequente em homens, porém, o câncer que mais mata em todo mundo, apresentando uma evolução lenta, assintomática e gradual. Um homem morre de câncer de próstata a cada 40 minutos no Brasil.

Como não é uma doença que podemos evitar, devemos realizar sua prevenção de forma rigorosa com exames e acompanhamento periódico, facilitando o diagnóstico da doença em sua fase mais precoce, quando suas chances de cura são maiores que 90%. Quando o paciente espera aparecerem sintomas referentes ao câncer de próstata suas chances de cura caem para apenas 5%.

O exame de câncer de próstata deve ser realizado em todos os homens acima de 50 anos de idade ou acima de 45 anos nos homens que tem histórico familiar para câncer de próstata ou que pertence à raça negra.

Dentre as opções para o tratamento do câncer de próstata temos a vigilância ativa, em que são realizados exames de controle rigorosos sem necessidade de cirurgia. Temos a opção de cirurgia em casos selecionados, com altas chances de cura e controle da doença. E, finalmente, temos as opções de radioterapia e quimioterapia que apresentam elevadas taxas de sucesso e adesão. Todos os tratamentos são avaliados de forma individual de acordo com seu grau de doença, condição física, idade e vontade do paciente, sempre visando a melhor taxa de cura e bem-estar.

Venha cuidar de si e de sua família. Agende sua consulta e vença o preconceito.