Calor intenso segue, e máximas podem chegar aos 40°C no RS nesta sexta-feira

A sexta-feira deverá ser de calor intenso mais uma vez no Rio Grande do Sul. A massa de ar quente segue atuando com força no Estado e, por conta disso, o calor permanece. As máximas mais altas devem ser registradas na Fronteira Oeste, com os termômetros se aproximando dos 40°C em Uruguaiana e Quaraí.

De acordo com a MetSul Meteorologia, apenas algumas nuvens esparsas aparecem, e o litoral Norte pode ter nebulosidade maior, em decorrência da infiltração marítima de umidade, que traz chuva do Leste catarinense. Há chance de precipitação especialmente no fim da tarde.

Em Porto Alegre, sol predomina, com chance de nuvens. A mínima na Capital deve ser de 23°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.

Mínimas e máximas na Microregião

Tenente Portela 22°C / 33°C

Vista Gaúcha 20°C / 32°C

Derrubadas 20°C / 33°C

Miraguaí 22°C / 32°C

Barra do Guarita 23°C / 36°C