Brigada Militar prende autores de roubo a residência em Miraguaí

A Brigada Militar, através do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou a prisão de 4 (quatro) homens envolvidos em um roubo a residência, fato ocorrido na tarde de hoje (11/10), no interior do município de Miraguai.

Tão logo a Brigada Militar foi comunicada da ocorrência os policiais militares, em uma ação repressiva rápida e eficiente, localizaram os autores do roubo, com os quais foram apreendidas duas pistolas e mais de 40 (quarenta) munições do calibre 9 mm, armas estas utilizadas na prática delitiva.

Ainda, foi recuperada a totalidade dos objetos roubados, entre eles um revólver e uma espingarda, bem como apreendidos objetos sem procedência, cuja origem, lícita ou ilícita, será verificada pela polícia judiciária.

Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Tenente Portela, onde foi realizado o registro da ocorrência, e após encaminhados ao sistema prisional.