Brasil tem 1.188 mortes por coronavírus em 24h e volta a bater recorde diário

Com um novo recorde de óbitos diários, o Brasil contabilizou 1.188 novas mortes decorrentes da doença nas últimas 24 horas, o que elevou o total de óbitos para 20.047 segundo dados divulgados nesta quinta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, o país atingiu a marca de mais de 310 mil casos confirmados de coronavírus, sendo mais de 100 mil novas infecções em apenas uma semana. Foram 18.508 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 310.087.

Até o momento, 125.960 pacientes já se recuperaram da doença, que tem taxa de letalidade de 6,5% no país.

Brasil saltou da sétima para a terceira posição entre as nações com mais casos

Nas duas últimas semanas, em números absolutos, o Brasil saltou da sétima para a terceira posição entre as nações com mais casos de Covid-19. Com isso, se mantém como um dos países em situação mais crítica do mundo em número de infecções, atrás de Rússia, que contabiliza 317 mil casos, e Estados Unidos, com mais de 1,5 milhão.

Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a 6ª posição. Só fica atrás de Estados Unidos (93.863), Reino Unido (36.124), Itália (32.486), França (28.218) e Espanha (27.940).

O Brasil tornou-se nos últimos dias o país com maior crescimento de casos de Covid-19 por milhão de habitantes (pmh). De acordo com o cruzamento de dados da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, desde quarta-feira, o país passou a liderar o ranking que considera a confirmação de casos em um período de 24 horas e os dilui por milhão de habitantes, o que permite uma comparação de como a Covid-19 está afetando países de populações distintas.

Se descolou de outras nações bastante afetadas pela Covid-19 e que continuam tendo mais casos pmh considerando a somatória desde o começo da pandemia; enquanto Espanha, Itália, França, Canadá e Alemanha têm conseguido controlar as novas infecções, os casos diários no País batem recordes quase que diariamente.