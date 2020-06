Brasil registra 612 mortes por coronavírus em 24h e total de óbitos vai a 43.332

O Ministério da Saúde informou, neste domingo, que foram registradas 612 mortes e 17.110 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas no País. No total, o Brasil soma 43.332 óbitos e 867.624 contaminados por coronavírus desde o início da pandemia. O país é o segundo em casos e mortes por Covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

O boletim nacional ainda reportou que dos casos confirmados de coronavírus no Brasil, 435.800 estão em acompanhamento e 388.492 estão recuperados. O estado de São Paulo segue liderando em número de casos com 178.202 pacientes com diagnóstico positivo ao vírus e 10.694 mortes decorrentes da doença; seguido pelo Rio de Janeiro com 79.572 casos e 7.672 óbitos e Ceará, com 76.748 casos confirmados e 4.861 óbitos por coronavírus.

O Rio Grande do Sul possui pelo menos 350 mortes por Covid-19, conforme dados apurados pelo Correio do Povo. Entretanto, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou 344 óbitos, conforme constou na última atualização do boletim, na noite de sábado. Ainda não foram computados pelo órgão estadual mortes nas cidades de Osório, Canguçu, Itacurubi, Gravataí, Porto Alegre e Santa Maria.