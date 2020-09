Brasil registra 1.215 novos óbitos em 24h e totaliza 122.596 mortos pela Covid-19

O Brasil registrou 1.215 novos óbitos pela Covid-19 e 42.659 novos infectados nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. De acordo com a pasta, o país totaliza 3.950.931 casos da doença e 122.596 mortes desde o começo da pandemia.

Até o momento, o governo federal estima que 3.159.096 pacientes se recuperaram do coronavírus e 669.239 seguem em tratamento – o número é o menor desde o dia 24 de julho, quando o país notificava 655.847 casos ativos.

Taxa de transmissão no país volta a cair

A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil voltou a registrar leve queda, indicando cenário de estabilização do contágio, segundo novo relatório do grupo de pesquisadores da universidade britânica Imperial College de Londres que monitora a pandemia.

De acordo com as estimativas dos cientistas, o índice ficou em 0,94 nesta semana. A taxa de contágio indica para quantas pessoas um paciente infectado consegue transmitir o novo coronavírus. Quando o indicador está abaixo de 1, há indícios de desaceleração do surto e, acima disso, ele tem tendência de alta.