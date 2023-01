Barra do Guarita fez mais de 27 mil metros de asfalto em 2022

O ano que terminou nesse final de semana foi marcado por muitas obras em ruas e estradas em Barra do Guarita. Segundo as informações do prefeito Rodrigo Locatelli Tisott, o município executou 27 mil metros quadrados de asfalto em 2022.

Outra notícia repassada pelo mandatário municipal, é que para esse ano já estão garantidos mais 10 mil metros quadrados de asfalto e outros 14.600 metros quadrados de calçamento.

Além dessas, o município projeta outras obras de infraestrutura para o decorrer de 2023.