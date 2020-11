Balsa que faz a travessia entre Itapiranga e Barra do Guarita encalha no rio Uruguai

A balsa que faz a travessia do rio Uruguai encalhou no meio do percurso na noite desta segunda-feira, 2, entre Itapiranga – SC e Barra do Guarita. O nível do rio está abaixo do normal, o que dificulta o trabalho da equipe. As informações são da Rádio Onda Positiva.

Neste ano, não foi a primeira vez que o baixo nível das águas do rio Uruguai causou o encalhamento da balsa que realiza a travessia entre os dois municípios. A outra ocorrência foi registrada na noite do dia 8 de março, quando houve auxílio do Corpo de Bombeiros.

TPNEWS