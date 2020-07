Audiência no DNIT poderá acelerar federalização de trecho da RSC 163 na Região Celeiro

Durante encontro em Porto Alegre, o deputado Ernani Polo, que preside a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS), informou ao presidente da Amuceleiro e prefeito de Braga, Carlos Alberto Vigne, que já manteve contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) visando o agendamento de uma audiência para debater a federalização de trecho da RSC 163.

A federalização do trajeto de aproximadamente 30 quilômetros, que liga Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita, é fundamental para a viabilidade do projeto de construção da ponte sobre o Rio Uruguai, entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC).

Segundo o deputado Ernani Polo, o processo para federalização do trecho da RSC 163 foi aberto no começo do mês passado e tramita junto ao DNIT.