Após três meses, Estado volta a ter bandeira amarela no distanciamento controlado

Depois de três meses com rígidas restrições à circulação de pessoas, o modelo de distanciamento controlado volta a permitir as medidas mais brandas previstas no sistema de bandeiras criado pelo Governo do Estado para reduzir o risco à vida em equilíbrio com as atividades econômicas durante a pandemia do novo coronavírus.

O mapa definitivo da 23ª rodada foi divulgado na segunda-feira (12/10) após análise do Gabinete de Crise do único pedido de reconsideração à classificação preliminar.

A partir da terça-feira (13/10) até a segunda-feira (19/10), as regiões Covid de Bagé, Palmeira das Missões e Pelotas, as únicas a apresentarem risco epidemiológico baixo, poderão adotar os protocolos de bandeira amarela.

A última bandeira amarela no mapa do distanciamento controlado havia sido na 8ª rodada, entre 30 de junho e 06 de julho. Agora, na 23ª semana do modelo, o Estado apresenta, além das três bandeiras amarelas, outras 18 com bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

Secom-RS