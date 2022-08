APAE realiza diversas atividades na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

No mês de agosto, de 21 a 28, ocorre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, campanha desenvolvida pela Federação Nacional das APAEs (Fenapaes). Nesse período, as APAEs de todo o Brasil trabalham para enfatizar a necessidade do empenho de toda a população na luta pela eliminação das diversas barreiras atitudinais que permeiam o nosso dia-a-dia e, assim, garantir a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

A campanha tem como tema “Superar barreiras para garantir inclusão”. O objetivo é chamar a atenção dos brasileiros para o fato de as pessoas com deficiência ainda sofrerem discriminações em razão de suas condições. Na luta pela inclusão, a campanha promovida pela Federação visa um maior reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência, os quais foram conquistados por meio de legislações e políticas públicas, como é o caso, por exemplo, do artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), no qual consta que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.

Alinhada com os objetivos propostos pela Federação, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tenente Portela dedicou-se a promover durante todo o mês de agosto atividades que envolvessem, não apenas os alunos e professores da APAE, mas também toda a comunidade portelense.

A APAE de Tenente Portela foi fundada em 27/10/1981 e iniciou suas atividades docentes em 15 de março de 1982, na antiga sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Trata-se de uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que mantém a Escola de Educação Especial Recanto da Alegria para alunos com deficiência intelectual e múltipla e transtornos globais de desenvolvimento.

A APAE conta tanto com uma equipe formada por profissionais de educação especializados para atendimento de pessoas com deficiência, como também com uma equipe da saúde, a qual é composta por fisioterapeutas, psicopedagogas, fonoaudiólogas, psicóloga, terapeuta ocupacional e neuropediatra, além de assistente social, secretária, serviços gerais, cozinheira e dois monitores.

Por entender a importância da campanha proposta pela Federação neste ano de 2022, a APAE de Tenente Portela mobilizou toda a sua equipe e estrutura para pensar e desenvolver atividades voltadas exclusivamente ao tema da inclusão. Dentre essas atividades, destaque para as que seguem:

• Participação dos alunos em um curso de panificação caseira, bolachas e salgados. A atividade foi uma promoção gratuita do Sindicato Rural, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS);

• Participação dos alunos nos Jogos de Integração entre as escolas de nosso município, momento em que foi possível mostrar um pouco das potencialidades e das habilidades dos alunos;

• Participação na XXVI FEPORLI (Feira Portelense do Livro), na qual foi apresentada aos visitantes uma pequena amostra das diferentes formas de trabalho da APAE, como uma sala de terapias e várias produções dos alunos sobre a história “As aventuras do avião vermelho”, de Érico Veríssimo;

• Visitação na Feira Negócios Daqui e distribuição de folders informativos sobre a APAE;

• Realização de um Pedágio Informativo com o tema “Abra seu coração para a APAE”;

• Realização de um bailinho de integração entre os alunos da instituição;

• Participação na Amostra de Artes promovida pelo 2º Conselho das APAEs, na cidade de Frederico Westphalen.

“O debate em torno da inclusão tem inúmeras facetas e apresenta uma série de desafios aos educadores. Não há receita única e resolvida que consiga apontar um caminho definitivo. Sabemos, porém, que a escola e a sociedade devem ser um espaço, por excelência, que abrigue as diferenças e a diversidade. Nesse sentido, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tenente Portela, mantenedora da Escola Especial Recanto da Alegria- APAE, une-se a toda comunidade, para juntos construir um Brasil com oportunidade para todos”, diz a direção.