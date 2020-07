Anvisa autoriza testes com remdesivir em pacientes com coronavírus

O medicamento remdesivir foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa quarta-feira, à aplicação em pacientes infectados com o novo coronavírus.

A liberação pelo órgão não foi uma surpresa. Desde o início de maio, a droga tem sido utilizada em pacientes graves na América do Norte. A Gilead, fabricante responsável pelo medicamento no exterior, mantinha negociações com a Anvisa para fornecer o remédio ao Brasil.

Como funcionarão os testes com Remdesivir?

Desenvolvido originalmente para o tratamento de ebola, a droga passou por testes clínicos na China no início da pandemia. De acordo com a Anvisa, ela será aplicada durante um estudo de fase 3 em indivíduos hospitalizados com pneumonia grave causada pela Covid-19.