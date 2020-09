Amuceleiro tenta audiência no DNIT para debater federalização de trecho da RSC 163

O processo de federalização do trecho da RSC 163, que liga os municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita, já foi aprovado no Conselho de Administração do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) e no Conselho Rodoviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

Recentemente, o presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) e prefeito de Braga, Carlos Alberto Vigne, em contato com o diretor geral do DAER, recebeu a informação de que o processo de federalização se encontra atualmente na Casa Civil e, em breve, depois de ser convertido em Projeto de Lei, será remetido para apreciação na Assembleia Legislativa (AL-RS).

O presidente da Amuceleiro reitera que mantém contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O intuito é agendar uma audiência em Brasília para discutir a federalização do trecho da RSC 163 existente no território do Rio Grande do Sul.