Alexandre Weimer será atração na I Conferência Municipal de Desenvolvimento Portela Impacta 2022

“Um momento muito importante para os empreendedores e colaboradores discutirem e pensarem sobre o que significa desenvolvimento para cada um deles e para cada setor”. Assim a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elisangela Lutz, classifica a realização da I Conferência Municipal de Desenvolvimento – Portela Impacta 2022. Elisangela acrescenta que “o objetivo vai além da busca pelo conhecimento, está focando na busca de ideias e de resultados positivos para o crescimento da economia do Município”.

O evento acontecerá no dia 10 de novembro, a partir das 19h30min, na Cripta da Igreja Católica. A iniciativa tem à frente a Associação Comercial e Industial (ACI) e nasceu de mais uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDET). “O grande diferencial desta Conferência será a presença de Alexandre Weimer, um dos mais renomados mentores de empresas e pessoas que vai compartilhar seus conhecimentos em marketing e vendas”, destaca a gestora.

Para trazer Alexandre Weimer, ACI e SEMDET buscaram outros parceiros que são: Tchêturbo (apoio ouro); Cresol e Sicredi (apoio prata); e Banrisul, Sicoob, Funilaria do Alemão, Madeireira Walter, Vida Farmácias, Supermercados Redefort e Braucks Agronegócios (apoio bronze).

Os ingressos para o evento são limitados e deverão ser adquiridos antecipadamente na ACI. Para associados da entidade o valor é R$ 20,00 e para os demais R$ 40,00. Mais informações: (55) 3551 1211.