Agência Sicredi de Derrubadas está em novo endereço

Moderna, aconchegante e pronta para proporcionar uma experiência de atendimento ainda melhor a todos os associados. Essa é nova agência Sicredi de Derrubadas/RS, que abriu as portas em novo endereço nesta segunda-feira, 15 de maio.

Estiveram presentes no momento, o Prefeito Municipal de Derrubadas, Alair Cemin, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Dejair Giacomini, o Presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Augusto Rizzardi, o Diretor Executivo da Cooperativa, Marcelo Altissimo, e o gerente da agência local, Fábio Hoff, além de todo o quadro de colaboradores, autoridades, imprensa e representantes da comunidade.

A nova agência foi projetada com um design moderno, que visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado, oferecendo uma experiência ainda mais colaborativa e apresenta aspectos da marca do Sicredi, fazendo com que o espaço da agência se torne também um local de proximidade e convivência entre os associados.

A agência está localizada na Avenida Pelotas, 501, e possui aproximadamente 250 metros quadrados. O ambiente interno foi pensado para oferecer conforto, proximidade e interação entre os associados. Quem precisar esperar contará com a área de convivência onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.

Para Fábio Hoff, gerente da agência do município, “estar entregando essa nova agência é uma emoção gigante. Esse espaço moderno, aconchegante e colaborativo, busca aproximar ainda mais os associados aqui do município, que compartilham dos nossos valores e acreditam que através do cooperativismo podemos transformar o mundo em um lugar melhor”.

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).

Fonte: Sicredi – Comunicação e Marketing