Advogados de Tenente Portela e da Região Celeiro recebem juiz-corregedor da Região e desembargadores do Tribunal de Justiça do RS

Na quarta-feira, 12, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Giovanni Contti, o ouvidor do Tribunal de Justiça, desembargador Altair de Lemos Júnior, e o juiz-corregedor da Região, Alejandro Cesar Rayo Werlang, estiveram em Tenente Portela para visitas institucionais aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A primeira visita ocorreu na Prefeitura Municipal, onde foram recebidos pelo prefeito em exercício, Leônidas Balestrin, secretários municipais, vereadores portelenses, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Três Passos e da Comissão Pró Segunda Vara para a Comarca de Tenente Portela (CPSVTP), formada pelos advogados Tainá Splendor Sganderla Fros, Claudenir Scherer, Lauro Antônio Brun, Eduardo José Barella Ferrari, Jonas Ames de Moura, Diogo Feliciano Prates Thorstenberg e Jerônimo Thorstenberg dos Santos. Após o encontro inicial, os representantes do Poder Judiciário foram ao Fórum. Lá, conversaram com os advogados da CPSVTP, com o juiz de direito, Neimar Pedro Kaibers, e com os servidores do Judiciário. Ao meio-dia, a comitiva foi recepcionada por advogados e autoridades locais e regionais no Centro de Eventos Mantovani para almoço, que reuniu mais de 100 pessoas.

Em cerimônia realizada antes do almoço, o conselheiro da OAB local e da comissão, Jerônimo Thorstenberg dos Santos, deu as boas-vindas à comitiva do Tribunal de Justiça e falou sobre a necessidade da implantação da segunda vara na Comarca.

Em seguida, o presidente da OAB Subseção Três Passos, José Orlando Schäfer, ressaltou a importância da visita e do movimento realizado pela comissão portelense para buscar a implantação da segunda vara. Schäfer também reafirmou a urgência na implantação de mais uma vara na Comarca de Tenente Portela.

O juiz de direito, Neimar Pedro Kaibers, em seu pronunciamento, falou das dificuldades enfrentadas pela Comarca por causa do grande volume de processos, que hoje ultrapassa 17 mil, e reduzido número de servidores, e reafirmou seu compromisso com uma prestação jurisdicional de qualidade.

Alejandro César Rayo Werlang, juiz-corregedor da região, enalteceu a iniciativa da Comissão Pró Segunda Vara e colocou-se à disposição para auxiliar no que for necessário.

Para encerrar os pronunciamentos, o corregedor-geral da justiça, desembargador Giovanni Contti, falou da alegria em poder estar em Tenente Portela, onde atuou como juiz há muitos anos, e agradeceu a acolhida calorosa da comunidade. Contti afirmou que a administração do Tribunal de Justiça tem conhecimento da situação da Comarca e garantiu a implantação da segunda vara em Tenente Portela, que, todavia, depende da aprovação de projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa.

Participaram também da recepção, a promotora de justiça, representantes do Executivo e do Legislativo dos cinco municípios que compõem a Comarca, da Brigada Militar, da Polícia Civil e de instituições bancárias, secretários das administrações municipais, advogados da Região Celeiro, imprensa, servidores do Judiciário, o cacique da Terra Indígena Guarita, integrantes da reitoria da Unijuí de Três Passos e representantes de outras entidades locais e regionais.

O encontro contou com a participação especial dos renomados músicos nativistas Valdomiro Maicá e Rafael Rodrigues, que executaram composições autorais e de grandes nomes da música gaúcha.

A visita da comitiva do Tribunal de Justiça a Tenente Portela fez parte de uma série de visitas a cidades-sedes de Comarcas do norte gaúcho. O roteiro de visitas aconteceu ao longo da semana.

Além de passagens pelos Foros de Rodeio Bonito, Seberi, Frederico Westphalen, Tenente Portela e Três Passos, foram realizadas reuniões com representações dos Executivos e Legislativos locais e instituições ligadas ao sistema de justiça.

O objetivo das visitas é aproximar as instituições do Poder Judiciário e dialogar a respeito de projetos e ações para qualificação da prestação jurisdicional.

Folha Popular

Fotos: Maicon Spanic/Júlio Santos/CGJ