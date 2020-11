Acidente envolvendo três caminhões na RST 472 em Tenente Portela

Um acidente de trânsito interrompe quase que por completo a RST 472 entre Tenente Portela e Palmitinho.

Três caminhões se envolveram em uma colisão, por volta das 13h30min, no trecho entre o britador e a chamada ‘curva da morte’, no interior de Tenente Portela.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Sistema Província de Comunicação, o motorista da carreta carregada com combustível perdeu os freios e acabou batendo no caminhão utilizado no transporte de suínos e no bitrem carregado com madeira e de propriedade de uma empresa de Três Passos.

A carreta tanque caiu às margens da rodovia. Já o bitrem da empresa três-passense ficou a poucos metros de despencar na ribanceira. O veículo utilizado no transporte de suínos parou sobre a pista, no sentido Palmitinho – Tenente Portela.

O motorista da carreta e que provocou o engavetamento foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, com ferimentos. A cabine em que ele estava se desprendeu do cavalo mecânico e ficou em cima da pista. Os demais caminhoneiros não se feriram.

O trânsito está lento no local, sendo possível a passagem apenas de veículos leves. A Brigada Militar está controlando o tráfego.

