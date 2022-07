ACAMPAMENTO FARROUPILHA DE TENENTE PORTELA SERÁ NA PRAÇA DO IMIGRANTE

O prefeito Rosemar Sala recebeu na tarde desta segunda, 11, representantes das patronagens dos CTGs Guardiões da Fronteira e Sentinela da Fronteia. Na pauta do encontro, proposto pelo Governo Municipal, foram tratados assuntos relacionados ao Acampamento Farroupilha, programado para ocorrer no mês de setembro, em Tenente Portela.

Sala ponderou algumas questões acerca da Praça do Imigrante. Conforme ele, a intenção de não realizá-lo neste local, neste ano, visava única e exclusivamente possibilitar que fossem feitas obras de remodelação. A licitação, inclusive, já foi feita. No entanto, pelo fato de que os demais locais sugestionados se tornaram inviáveis, o prefeito concordou em autorizar que o Acampamento ocorra no seu espaço de origem.

Para chegar a esta possibilidade, o Município buscará a reprogramação da obra, junto a empresa vencedora do processo licitatório. O início dos trabalhos deverá passar para o mês de outubro. Outra melhoria prevista para a Praça do Imigrante, que é a modernização total do sistema de iluminação da área coberta e do caminhódromo do entorno, está mantida, e começará nos próximos dias com previsão de termino para o início de setembro.

Finalizada a obra de revitalização, Rosemar Sala antecipou que o Município vai ampliar o debate acerca do local ideal para a realização deste evento nos próximos anos. A opinião da comunidade será fundamental para indicar se a Praça do Imigrante é realmente o espaço adequado para receber o Acampamento, pontuou o chefe do Executivo. Ele acrescentou que como gestor deve analisar todos os fatores e tomar decisões que vão de encontro com o interesse público e da maioria da população.

Em meio a conversa, o prefeito também apresentou outra proposta. Através de uma parceria, ele ventilou a possibilidade de que as entidades “assumissem” a Praça, promovendo as melhorias necessárias e a manutenção deste espaço público. A ideia necessitaria de um amplo planejamento e seria alternativa para que os CTGs tornassem o local como sede definitiva do Acampamento. Neste caso, o Município realocaria os recursos já programados para outra obra. A sugestão, a princípio, não encontrou respaldo da maioria dos participantes da reunião.

A partir deste encontro, o CTG Guardiões da Fronteira, responsável pela organização do Acampamento de 2022 intensificará os preparativos para o evento. O Município será parceiro, assim como o CTG Sentinela da Fronteira.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela