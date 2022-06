A Polícia Civil e a Brigada Militar apreendem onze toneladas de peixes de origem estrangeira em Três Passos.

No sábado (18/06), às 18h40, na BR 468 Três Passos, Policiais Civis,em conjunto com a Brigada Militar, realizaram a abordagem de um caminhão carregado com aproximadamente duas toneladas de ostras congeladas e aproximadamente nove toneladas de filé de merluza congelados.

A mercadoria de origem estrangeira foi inserida em território nacional sem o devido desembaraço aduaneiro, caracterizando o crime de descaminho.

A carga foi avaliada em R$ 630.100,00 e o caminhão em R$ 348.745,00. A soma de ambos resultou em R$ 978.845,00 de prejuízo ao crime.

Condutor e passageiro do caminhão foram presos pelo crime de descaminho e conduzidos para Polícia Federal de Santo Ângelo para flagrante.

A apreensão faz parte da Operação Controle Brasil, articulada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrando diversos órgãos no combate aos delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.