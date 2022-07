A Academia Fitness Experience é a melhor opção para a saúde de seu corpo!

A Academia Fitness Experience, com mais de dez anos de atividades, conta com duas unidades. A Unidade 1 está localizada na Av. Santa Rosa, nº 609, sala 1, e a Unidade 2 na Rua Charrua, nº 2, no segundo andar.

Mais de quinze profissionais qualificados fazem parte da Academia Fitness Experience para melhor atender a necessidade de seus clientes. A academia também conta com várias ações sociais para poder atender e auxiliar a comunidade.

“Vindo até uma de nossas unidades você terá à sua disposição aulas de musculação, step, jump, lutas, funcional e muito mais. Venha nos fazer uma visita para conhecer melhor nosso espaço e tudo o que temos para te oferecer”, diz Álvaro Soares, proprietário da Academia Fitness Experience.

As unidades da Academia Fitness Experience atendem de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h, reabrindo à tarde, às 15h, e fechando às 22h. Nos sábados, a Unidade 1 abre das 7h às 10h e a Unidade 2 das 14h às 17h.

Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (55) 99690-8088. Você também pode encontrar a Academia Fitness Experience nas redes sociais.