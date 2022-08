VELHOS GOLPISTAS

Uma operação policial foi deflagrada contra diversos empresários brasileiros. A Polícia Federal foi acionada e cumpriu diversos mandados de busca e apreensão para apreender documentos, áudios e vídeos de computadores e celulares, bem como bloqueio de contas bancárias dos empresários.

Oito empresários tiveram que se submeter aos mandados, mas o grupo de whats em que as mensagens estavam sendo postadas possuía mais de 250 membros que as compartilhavam.

O interessante é ver que aquelas pessoas que se dizem “liberais”, empresários que prezam pela “livre iniciativa”, e são contra a “intervenção do Estado”, estavam falando que deveria ser dado um golpe no Brasil no caso de Lula ganhar a eleição. Para quem entende um pouco de democracia e estado de direito, parece uma mentira ou uma grande brincadeira. Mas não é.

Esses velhos ricos agem como o guri mimado que muda as regras de acordo com a sua vontade e os seus desejos. Acreditam que estão acima do país, da Constituição e da própria bandeira, que carregam nas costas como se fossem grandes patriotas.

Um patriota jamais articula um golpe contra as instituições, pois estará golpeando o próprio povo. Qualquer forma de governo autoritário é o oposto de um governo democrático. O autoritário sufoca a voz do povo e toma decisões sem considerar a opinião pública e os cidadãos.

Esses velhotes safados são tão prepotentes que consideram suas riquezas como uma autorização para fazerem ou falarem qualquer besteira. E a maior besteira de todas é esse fanatismo que estão estimulando e fortalecendo, seja através de fake news ou através desses movimentos golpistas e totalitários.

A democracia é, antes de mais nada, a capacidade de saber perder com dignidade, admitindo a derrota e deixando o vitorioso governar. No entanto, o que se vê nas mensagens que vazaram é que esses milionários não querem aceitar a vitória do oponente e por isso estão defendendo um regime que é completamente contra aqueles princípios que dizem defender.

A democracia vem sendo atacada sistematicamente por esse governo irresponsável e isso está destruindo o diálogo e a própria politização das pessoas. A população vem sendo estimulada, por essas estratégias, para apoiar um regime totalitário e destruir, de uma vez por todas, com as esperanças do desenvolvimento da democracia.

Alexandre de Moraes está sendo importante para conter essa onda de autoritarismo e de mentira, mas não se sabe até onde essa rede de informações falsas tem alcance e qual o estrago que pode fazer.

O recado está sendo dado para o Véio da Havan, para o dono da Mormaii e para o dono do Coco Bambu, entre outros. E o recado é o de que suas aspirações golpistas já foram detectadas e não serão toleradas.