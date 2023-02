HÁ 204 ANOS BOLÍVAR JÁ SABIA!

O pequeno litígio que começou com a retaliação da Rússia à Ucrânia em decorrência da perseguição aos russos em duas regiões ao Leste da Ucrânia está, cada vez mais, se transformando em um monstro de proporções mundiais. Em um primeiro momento, Putin disse que se tratava de uma incursão no território ucraniano para debelar o Esquadrão Azov, um grupo neonazista que estaria se formando para atacar os simpatizantes da Rússia em território ucraniano. Depois das primeiras incursões o presidente da Rússia afirmou que a intenção era anexar algumas regiões ao seu território e acabou fazendo isso logo em seguida.

As potências do ocidente não se envolveram no conflito, no início, mas foram gradualmente oferecendo armamentos, tropas e tecnologia de combate para fortalecer o exército ucraniano.

Aquilo que era uma briga localizada já está, ao menos no âmbito diplomático, em escala global. A guerra continua localizada, mas as provocações já mudaram de rumo e tanto a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, quanto a Rússia, já não escondem que aquele cenário já estava programado para um conflito longo e de disputa de hegemonia econômica.

O paco da guerra é o território ucraniano. Os infelizes, ignorantes, caíram na velha tática do “dividir para conquistar” e estão vendo seu território ser dizimado pelo conflito. A Ucrânia virou um depósito de armas velhas, com prazo de validade vencendo e que precisavam ser usadas para justificar os novos orçamentos milionários das forças armadas de muitos países. Ganha a “indústria da guerra”.

Ao que parece, o escalonamento dessa guerra já está todo bem projetado, pois o povo vai se acostumando e as potências vão aumentando as ameaças até o ponto de cometerem um ato de insanidade que será aceito pelo mundo como “algo necessário”. A guerra nunca é necessária, nunca é justificável e nunca é benéfica, principalmente para quem vive no “teatro de guerra”.

Mais de 9 milhões de ucranianos foram desalojados de suas casas e terras, seus bens estão em frangalhos e suas cidades atingidas em seus serviços básicos como água e energia, e os países que estão envolvidos não estão preocupados com aquele povo, aquela nação, estão preocupados em construir “narrativas” que justifiquem a insanidade de um lado ou de outro.

Os donos da guerra lucram muito com o medo e com a desorganização; eles criam esse cenário para paralisar o resto do mundo, tanto econômica quanto psicologicamente, deixam todo o mundo, literalmente, esperando uma solução coerente – se houvesse coerência jamais teriam chegado nesse patamar de beligerância. Não esperemos nada desses malucos que comandam as maiores forças armadas do mundo. Eles são doentes paranóicos, obcecados pelo poder e por suas próprias vaidades. São fantoches a serviço da guerra que lucram com o sofrimento do povo ingênuo e iludido, que uma hora vai para a guerra em nome de suas bandeiras e outra hora vai defecar nas próprias instituições que defendem suas liberdades.

Sempre está atual a frase proferida pelo general e líder político venezuelano Simón Bolívar em 15 de fevereiro de 1819, no auge da revolução contra o exército colonial espanhol: “A escravatura é a filha das trevas: um povo ignorante é o instrumento cego da sua própria destruição. A ambição e a intriga abusam da credulidade e da experiência dos homens que não têm conhecimento político, econômico e cívico.”