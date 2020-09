Com um tom de redundância e de ironia, foi mais ou menos assim o sentimento de todos os Colorados após o empate em 1 a 1 entre Internacional e Palmeiras, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrida na quarta-feira, 02, na Allianz Arena e São Paulo.

Dado ao fato de que o Inter está sem atacante de ofício, poupou a metade dos titulares, utilizou vários guris, o jogo era na casa do adversário, contra uma equipe que possui um dos melhores planteis da competição, um dos candidatos ao título e campeão paulista, evidentemente que um empate seria muito bom para as pretensões da equipe, assim como deve ser também a análise dos adversários, onde busca-se tirar pontos dos adversários diretos quando se joga na casa do adversário.

Mas o desempenho do Inter na partida foi melhor, e com uma certa vantagem neste percentual. E quando já todos se contentavam com o zero a zero, aos 45 minutos do segundo tempo veio o VAR e é marcado um pênalti a favor do Inter, muito bem cobrado e convertido pelo artilheiro da competição, Thiago Galhardo. Euforia total. Mas, com adversários assim, essa euforia deve ser deixada para depois, pois bastou a saída de bola e o Palmeiras empataria o jogo, e não vamos aqui entrar na discussão se o Galhardo estava ainda no campo adversário comemorando o gol quando o juiz autorizou o Palmeiras a rolar a bola. Foi mesmo a desatenção da equipe, e por isso que um empate seria bom, mas o empate não foi bom, porque o Inter foi melhor, fez o gol nos acréscimos, e logo em seguida levou o gol de empate.

Mas não se pode fazer terra arrasada, de maneira nenhuma, justamente pelo desempenho da equipe, com jogadores que entraram muito bem, porque com o Chacho não tem reservas, todos devem estar sempre preparados para iniciar uma partida ou entrar no transcorrer dela.

O Inter anunciou nos últimos dias dois novos atacantes, está ainda em busca de mais um lateral-esquerdo e um meia. Está dando peças para Coudet poder montar um time competitivo, e isso ele já mostrou ser capaz. Logo vem a maratona de jogos importantes, com a Libertadores, Copa do Brasil e ainda a continuidade do Brasileirão. É muito importante ter o grupo preparado e diversificado e não perder tempo em criar uma gordura agora no campeonato nacional para quando o calendário apertar, não sentir falta dos pontos perdidos nas primeiras rodadas.

#fechadoscomocoudet

Grande abraço à todos!