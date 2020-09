Sem exagero, mas irresponsáveis

Na última coluna que escrevi, comentei que o Internacional era líder, sem exagero, isso porque os números comprovam isso, que estava na liderança por méritos próprios. Mas o que se viu do jogo diante do Goiás pela 10ª rodada foi pura irresponsabilidade.

Estou fechado com o Coudet, mas ele também foi irresponsável. Eu, mesmo ciente de que é necessário poupar jogadores em determinadas partidas, não concordo com a escalação que ele fez, principalmente com Musto e Lindoso em campo, juntos, desde o início da partida, pois são jogadores que individualmente são muito limitados e juntos então, não conseguem se somar, a saída de bola fica extremamente lenta. E aos 3 minutos do primeiro tempo o adversário perde um jogador por expulsão, ou seja, o Líder enfrentando o lanterna e com um a mais, massacre! Que nada, Musto e Lindoso seguiram em campo, outra irresponsabilidade. O adversário ainda se vê obrigado a sacar um atacante para colocar outro defensor no lugar do expulso.

Aí veio uma avalanche de irresponsabilidades, os atletas estavam nem aí pro jogo, todos com a alma em casa, largados no sofá, apenas o corpo estava no jogo, daí não da né?

Não era nem de perto o Inter líder, contra um Goiás frágil, mas que não tinha nada que ver com a irresponsabilidade do adversário e foi lá e fez um gol, ainda no primeiro tempo. E como foi o intervalo do Inter? Nada de novo, modificações sem efeito, atacante perdendo chances claras, bolas alçadas na área e a zaga do Goiás afastando como se fosse um treino.

Terra arrasada? Acho que ainda não. Mas o que não pode acontecer, é que este jogo medíocre não sirva de lição, é inadmissível! O Inter tem um bom time, falta plantel, mas em jogos assim, os reservas precisam mostrar capacidade e brigar por titularidade, se querem mostrar alguma coisa né, se é que possuem algum objetivo. Mas, o Inter ainda tem mais sorte que juízo, pois dos seus adversários diretos, só o Atlético Mineiro venceu.

Agora vira a chave, vem Libertadores, foco total, chega de irresponsabilidade, é jogo pra manter a liderança do grupo também.