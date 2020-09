O que faltou nos últimos dois jogos foi bom senso

Em 2018 e 2019 uma característica do Internacional estava escancarada, e no início, em alguns jogos da atual temporada ela chegou a dar sinais de sobrevivência, mas que não era eficiente, dada a forma de execução e os resultados apresentados, porém, em certo momentos, o bom senso deve existir e esta característica pode muito bem ser aplicada, e se tornar uma opção eficiente, claro, em determinados momentos.

Me refiro ao chutão da zaga para o ataque, uma péssima forma de saída de bola, raramente da certo, e o Coudet eliminou isso, tanto que preteriu o experiente zagueiro Rodrigo Moledo aos jovens Bruno Fucks e Zé Gabriel, que são zagueiros com mais qualidade de passe na saída de bola. Com a bola no chão, de pé em pé, rodando, chegando no meio campo, e posicionamento tático, ela chega com mais qualidade ao ataque e gera mais condições de gol, tanto que o Inter possui o melhor ataque, o artilheiro e a melhor defesa do campeonato. Aí que vem uma observação importante, os 5 gols sofridos pela equipe originaram de erros defensivos, incluindo aí 3 penalidades cometidas em 8 jogos.

Faltou o bom senso dos jogadores da defesa em definir que naquele momento pode sim dar um chutão, jogar a bola lá pra zona de ataque, afastar o perigo da sua área, principalmente nos minutos finais da partida, tendo o resultado favorável. Usar aquele ditado da várzea, “bola pro mate que o jogo é de campeonato”, foram 4 pontos perdidos nos últimos dois jogos, quando a partida já estava nos acréscimos.

É muito eficiente sim a equipe sair de trás jogando com a bola no chão, no passe, construindo a jogada, sem contar que é muito mais bonito ver um partida de futebol assim, é só observar o segundo gol do Inter contra o Botafogo, uma beleza! Mas vamos lembrar que o gol do título do Mundial surgiu de um chutão da zaga, né?

Coudet implantou esse sistema, o time joga pra cima do adversário, impõe pressão, e em 6 jogos havia sofrido apenas 2 gols, mas em dois jogos sofreu 3, empatando as duas partidas, quando se estava vencendo. Lógico que o ritmo não vai ser sempre o mesmo, o adversário também estuda a equipe, o Palmeiras é um postulante ao título, o Inter jogou com time misto, mas impôs seu ritmo, fez um gol no final do jogo, mas não soube dar um chutão quando precisou, e tomou o gol de empate. E contra o Bahia, que estava com técnico interino (Roger Machado foi demitido), vindo de uma sequência de quatro jogos sem vencer, tomou 5 do Flamengo em casa, ainda sair perdendo, mas tendo time e qualidade pra virar o placar, e novamente nos acréscimos levar pressão ao ponto de cometer uma penalidade aos 50 minutos do segundo tempo? Além do bom senso, falta também mais tranquilidade, serenidade.

É preciso ainda trabalhar isso, o Internacional está com um bom plantel, tem uma gurizada muito boa, tem um bom sistema de jogo, tem um baita treinador, não está na liderança por acaso, mas pontos assim não podem ser desperdiçados por erros primários.